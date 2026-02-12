Trapiantato organo danneggiato nel trasporto bimbo di 2 anni in fin di vita | Serve un cuore entro 48 ore

Un bambino di due anni si trova in gravissime condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli. Durante il trasporto, l’organo trapiantato si è danneggiato, lasciando il piccolo in fin di vita. I medici hanno lanciato un appello urgente: serve un cuore nuovo entro 48 ore. Nel frattempo, sono stati sospesi due chirurghi dell’equipe coinvolta nel caso, mentre la famiglia del bambino chiede aiuto per trovare un donatore in tempi rapidi.

Inchiesta al Monaldi di Napoli: sospesi due chirurghi dell’equipe trapianti mentre la famiglia lancia un appello disperato per un nuovo. Inchiesta al Monaldi di Napoli: sospesi due chirurghi dell’equipe trapianti mentre la famiglia lancia un appello disperato per un nuovo organo L’ospedale Monaldi di Napoli si ritrova al centro di un’inchiesta giudiziaria che vede come protagonista un bambino di appena due anni. La gioia per la notizia di un organo compatibile si è trasformata in un incubo quando la famiglia ha scoperto la verità sulle condizioni del cuore ricevuto. Secondo la denuncia presentata dai genitori, l’organo destinato al piccolo sarebbe arrivato a destinazione gravemente danneggiato a causa di un clamoroso errore durante le procedure di conservazione e trasporto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

L’avvocato della famiglia di Tommaso lancia l’allarme: entro 48 ore serve un nuovo cuore per il bambino.

Il piccolo Tommaso ha bisogno di un nuovo cuore entro 48 ore, altrimenti tutto potrebbe essere stato inutile.

La mamma del bambino cui è stato trapiantato un cuore bruciato: Ne serve un altro entro 48 oreFrancesco attendeva un cuore dalla nasciata. Un lieto fine sembrava essere arrivato 50 giorni fa, ma per un errore medico l’organo è stato. huffingtonpost.it

Napoli, bimbo trapiantato con cuore 'danneggiato': aperta inchiesta e sospesi 3 mediciIeri, nell'ambito di una inchiesta interna, sono stati sospesi dall'attività trapiantologica, ma restano regolarmente in servizio presso l'ospedale Monaldi di Napoli, i due medici che hanno fatto ... adnkronos.com

Il caso del bimbo trapiantato con il cuore inutilizzabile, acquisiti gli atti. La mamma del piccolo: "Trovare subito un altro organo, le speranze si affievoliscono". Recuperata dai carabinieri la documentazione clinica e diagnostica.#ANSA - facebook.com facebook

'Serve un nuovo cuore entro 48 ore, altrimenti tutto sarà inutile': questo l'appello del legale della famiglia del bimbo trapiantato con un organo in condizioni 'non ottimali' #ANSA x.com