Un giovane di 31 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Giugliano, nella frazione di Varcaturo. Era quasi sera quando, per ragioni ancora da chiarire, il motociclista in sella a una Ducati Monster si è scontrato con un’auto condotta da un uomo e una donna. L’impatto è stato fatale per il centauro, morto sul colpo.

Un uomo di 31 anni è morto in un incidente stradale a Giugliano, frazione Varcaturo. Erano circa le 20 quando, per cause in corso di accertamento, l’uomo - in sella alla sua Ducati Monster - si è scontrato con un’auto con a bordo un uomo e una donna. L’impatto, avvenuto in via Ripuaria all'altezza del civico 341, è stato fatale per il centauro, deceduto sul posto. La salma è stata sequestrata e trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale San Giuliano, dove sarà eseguita l’autopsia. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Giugliano Varcaturo

Un grave incidente si è verificato questa sera sulla provinciale 41 tra Feletto e Agliè, nella zona di Lusigliè.

Un grave incidente si è verificato a Lusigliè nella serata di lunedì 8 dicembre 2025, lungo la provinciale 41 tra Feletto e Agliè.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giugliano Varcaturo

Argomenti discussi: Cinghiale travolge motocicletta, morto centauro; Tragedia stradale, centauro di 31anni contro un'auto: morto sul colpo; Motociclista si schianta contro un cinghiale: tragico incidente, morto a 28 anni; Incidente con lo scooter, muore un uomo di 38 anni di Formia.

Sangue sull’asfalto a Varcaturo: ennesima tragedia del 2026, muore centauro di 31 anniGiugliano– Non si ferma la scia di sangue che sta macchiando le strade tra Napoli e la provincia in questo drammatico inizio di 2026. L’ennesima croce è stata piantata questa sera a Varcaturo, ... cronachedellacampania.it

Incidente stradale nel Napoletano, morto un motociclista di 31 anniIncidente stradale mortale a Varcaturo, frazione Giugliano in Campania, hinterland a nord di Napoli dove un motociclista ha perso la vita in via Ripuaria. (ANSA) ... ansa.it

Tragedia a #Varcaturo, in via Ripuaria: un 32enne, Mario Costantin, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto. Sbalzato sull’asfalto, ha riportato ferite gravissime. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto i Carabinieri per accertare la - facebook.com facebook