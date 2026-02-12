Tragedia in famiglia | padre e figlio scoperti senza vita in casa Cosa è accaduto?

Una famiglia di Zafferia è stata sconvolta da una tragedia. Padre e figlio sono stati trovati senza vita in casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ma ancora non si conoscono le cause di questa drammatica scoperta. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo realmente.

"> Tragedia a Zafferia: Padre e Figlio Trovati Morti in Appartamento. Un dramma ha colpito la frazione di Zafferia, a Messina, dove sono stati rinvenuti senza vita un padre di 80 anni e suo figlio di 50 all’interno di un appartamento. La scoperta ha scosso profondamente l’intera comunità, creando un clima di incredulità e tristezza tra i residenti. La situazione si è fatta preoccupante quando l’altro figlio, residente in una diversa regione, non riusciva a mettersi in contatto con il padre e il fratello. Non avendo ricevuto notizie, si è rivolto ai vicini, i quali hanno confermato di non avere notizie recenti dei due uomini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Questa mattina a Zafferia, frazione di Messina, i carabinieri hanno trovato i corpi di un padre e di suo figlio all’interno di una casa.

Un incendio di monossido di carbonio ha causato la morte di un padre e di suo figlio nel Cuneese.

