Traffico Roma del 12-02-2026 ore 16 | 30

Questa mattina Roma ha vissuto momenti complicati a causa delle forti piogge che hanno provocato allagamenti in diverse zone della città. La situazione sta lentamente migliorando, ma resta importante rispettare le indicazioni di prudenza, soprattutto nei sottopassi a nord di Bepolgio, dove l'acqua ha causato problemi. Chi attraversa quelle zone dovrebbe fare attenzione. Chi passa da via Lello Maddaleno e via Garlasco deve tenere presente che queste strade sono state chiuse per lavori o per pericoli, e lo rimarranno fino a metà febbraio. La ferrovia Metromare, invece

