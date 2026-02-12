Traffico Roma del 12-02-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina Roma ha vissuto momenti complicati a causa delle forti piogge che hanno provocato allagamenti in diverse zone della città. La situazione sta lentamente migliorando, ma resta importante rispettare le indicazioni di prudenza, soprattutto nei sottopassi a nord di Bepolgio, dove l'acqua ha causato problemi. Chi attraversa quelle zone dovrebbe fare attenzione. Chi passa da via Lello Maddaleno e via Garlasco deve tenere presente che queste strade sono state chiuse per lavori o per pericoli, e lo rimarranno fino a metà febbraio. La ferrovia Metromare, invece

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità dopo i Disagi causati dalle forte piogge di questa mattina con conseguenti allagamenti in diverse strade della capitale ora la situazione è lento miglioramento raccomandiamo tuttavia di procedere con la massima prudenza soprattutto l'attraversamento dei Sottopassi a nord della città in zona belpoggio proprio per allagamenti resta chiusa via Lello maddaleno per una voragine chiusa via Garlasco all'altezza via Taleggio fino a domani 13 febbraio e successivamente dal 16 al 20 febbraio proseguono i lavori sulla ferrovia Metromare lavori che comportano L'interruzione del servizio tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo In alternativa è possibile utilizzare la linea della metropolitana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 12 02 2026 ore 16 30

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-02-2026 ore 16:30

Approfondimenti su Roma Traffic

Traffico Roma del 02-12-2025 ore 16:30

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 16:30

Roma oggi si presenta molto congestionata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Italy vs Micronesia: The Roman Empire vs The Pacific Atolls

Video Italy vs Micronesia: The Roman Empire vs The Pacific Atolls

Ultime notizie su Roma Traffic

Argomenti discussi: Traffico Roma del 12-02-2026 ore 08:30; Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt; Maltempo a Roma: allagamenti e traffico in tilt; Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt.

Traffico Roma del 12-02-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità dopo i Disagi causati dalle forte piogge di questa mattina con ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un aggiornamento della situazione sulla A1 a ... romadailynews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.