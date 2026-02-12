Oggi a Roma il traffico è molto congestionato a causa delle abbondanti piogge. L’allerta maltempo ha provocato allagamenti e code in varie zone della città. Sull’A24 tra Portonaccio e la galleria Pittaluga ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni. La situazione si aggrava tra Settebagni e il raccordo, dove le auto si muovono a passo d’uomo in carreggiata interna. Problemi anche nel sottopasso di via Sansoni, dove si formano code per via degli allagamenti. La

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso allagamenti sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la galleria Pittaluga in direzione tangenziale est e tu la diramazione Roma nord tra Settebagni e il raccordo sul raccordo code tra gli svincoli Casilina e Ardeatina in carreggiata interna a Tor Cervara code per allagamenti nel sottopasso di via Sansoni traffico deviato sulla Collatina code sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio chiusa via della Pisana per allagamenti a via di Brava traffico soste in tutte le altre arterie cittadine per il maltempo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-02-2026 ore 11:30

Approfondimenti su Roma Traffic 12 02 2026

Questa mattina a Roma si sono verificati diversi disagi sulla viabilità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Italy vs Micronesia: The Roman Empire vs The Pacific Atolls

Ultime notizie su Roma Traffic 12 02 2026

Argomenti discussi: Maltempo a Roma: allagamenti e traffico in tilt; Traffico Roma del 12-02-2026 ore 08:30; Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt; Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt.

Traffico Roma del 12-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati mattinata difficile per gli spostamenti nella capitale complicati dalla pioggia che sta accadendo intensamente sulla città vi ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 12-02-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità mattinata difficile per spostamenti nella capitale complicati dalla ... romadailynews.it

Maltempo a Roma: pioggia battente e traffico in tilt - facebook.com facebook

Maltempo a Roma: allagamenti e traffico in tilt ift.tt/avctGWB x.com