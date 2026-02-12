Traffico Roma del 12-02-2026 ore 07 | 30

Traffico intenso a Roma questa mattina a causa della pioggia e di un’allerta meteo gialla. La pioggia ha rallentato gli spostamenti in tutta la città, con code e incolonnamenti sul Grande Raccordo Anulare, la Tangenziale e le principali arterie come la Salaria, la Cristoforo Colombo e la Pontina. La situazione peggiora soprattutto nelle zone di Casilina, Laurentina e sulla diramazione Roma sud. La circolazione resta molto difficile, e i pendolari devono armarsi di pazienza.

Luceverde Roma Bentrovati mattinata difficile per gli spostamenti nella capitale complicati dalla pioggia che sta accadendo intensamente sulla città vi ricordiamo che dalle prime ore di oggi e per le prossime 12 18 ore è attiva un allerta meteo gialla per piogge diffuse e temporali già sostenuto il traffico sul Grande Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti interna dalla Casilina Laurentina mentre in esterna Si procede a rilento tra la Tiburtina e la Bufalotta È proprio per la difficoltà di immissione sul grande raccordo anulare segnaliamo anche un km di coda sulla diramazione Roma sud da Torrenova verso il grande raccordo situazione è speculare sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo con lunghe file sull'intero percorso verso la tangenziale è proprio in tangenziale abbiamo code per traffico intenso tra Ponte delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione stadio non va meglio sulle consolari rallentamenti sulla Salaria tel aeroporto dell'Urbe la tangenziale è sulla Flaminia ricordo a via di Tor di Quinto spostandoci sul quadrante Sud code sulla Cristoforo Colombo e sulla via del mare a partire da Acilia mentre sulla Pontina si sta in coda già da Pomezia fino all'innesto con la Colombo altri file sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle per traffico intenso sempre verso la città per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

