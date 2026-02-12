Traffico interdetto e deviazioni per il Corso delle serve a Servola

Questa mattina, il traffico in Corso delle Serve a Servola è stato completamente interdetto. Le autorità hanno predisposto deviazioni per i veicoli, creando disagi e rallentamenti nel centro della zona. La chiusura è legata alle modifiche alla viabilità causate dalle celebrazioni di Carnevale, che hanno portato anche a cambi di orario e deviazioni dei bus a Muggia e Trieste. La situazione resta sotto controllo, ma gli automobilisti devono prepararsi a possibili ulteriori disagi nelle prossime ore.

La notizia tramite i canali ufficiali del Comune di Trieste, dopo le modifiche al trasporto pubblico annunciate ieri. Coinvolte via dei Soncini e le linee 8 e 29 del trasporto pubblico per il Corso delle serve Altre modifiche alla viabilità, dopo le deviazioni dei bus a Muggia e il cambio d'orario a Trieste annunciati ieri, in occasione del Carnevale. Interdetto il traffico veicolare in via dei Soncini almeno fino alle 18 e 30 di oggi, 12 febbraio, in occasione del Corso delle serve a Servola. Limitate fino al ponte della stessa strada anche le corse della linea 29 del trasporto pubblico, mentre la linea 8 in direzione Valmaura passerà per via Baiamonti, via dell’Istria e via Valmaura, per poi fare inversione alla rotonda di via Palatucci e arrivare al capolinea.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Corso delle serve

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Corso delle serve

Argomenti discussi: VIDEO | Montagna di fango travolge la Strada Provinciale 157: traffico sospeso tra Longi e Frazzanò; La strada sta cedendo: provinciale chiusa al traffico per 3 mesi - BresciaToday; A6 Torino-Savona, chiusure notturne a tratti tra Mondovì e Savona; Fiamma olimpica a Como il 3 febbraio: strade chiuse, divieti di sosta e cosa cambia per la viabilità.

Tangenziale Tirano, dal 4 febbraio nuove regole viabilità Olimpiadi 2026: orari e deviazioniLa Valtellina entra nella fase operativa dei preparativi olimpici. Dopo due settimane di monitoraggio del traffico, il piano viario della nuova tangenziale di Tirano diventa realtà: da domani, mercole ... intornotirano.it

Traffico modificato a Fiumicino per Carnevale AMare 2026: deviazioni e strade chiuse il 15 febbraioIn occasione del Carnevale AMare 2026, previsto domenica 15 febbraio a Fiumicino, il Comune ha stabilito una disciplina provvisoria del traffico per garantire la sicurezza dei partecipanti e il regola ... msn.com

Una frana ha colpito la strada provinciale a Fuscaldo in località Pesco. Detriti e alberi sulla carreggiata, traffico interdetto dalla polizia locale. https://www.infopinione.it/index.php/2026/02/12/url-ottimizzata-frana-fuscaldo-strada-centro-storico/ - facebook.com facebook