Traffico di hashish e cocaina dalla Campania e dalla Calabria | condannati in tre

La Cassazione ha confermato le condanne per tre persone coinvolte nel traffico di droga tra Campania e Calabria. Gli imputati gestivano il trasporto di hashish e cocaina da diversi anni, e ora i loro ricorsi sono stati respinti. Le sentenze sono definitive.

I giudici hanno confermato la sentenza d'appello emessa il 18 febbraio dell'anno scorso, che i tre imputati (ma in origine le persone coinvolte erano molto più numerose) avevano impugnato.Marono, secondo l'accusa, era arrivato a Palermo e aveva consegnato 30 chili di hashish in un condominio, mentre Mira era accusato di aver acquistato 35 mila euro di droga da fornitori napoletani. Vernengo avrebbe gestito invece lo smercio di quasi mezzo chilo di cocaina. Nelle intercettazioni compiute dagli investigatori spesso si parlava di "ligna", cioè di legname, per indicare i carichi di stupefacenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Dda di Ancona ha deciso di intervenire ancora sull'inchiesta "Potentia".

