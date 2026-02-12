Tra Romanelli e Calcinari è scontro sul caso Italgas

Il sindaco Gionata Calcinari torna a sparare duramente contro gli ex amministratori, ora in minoranza, sul caso Italgas. Le accuse si fanno sempre più dure e il clima in città si scalda, mentre le parti si scambiano recriminazioni davanti a tutte le accuse che circolano sulla gestione passata della questione.

Non sono passate senza colpo ferire le recriminazioni del sindaco Gionata Calcinari verso ex amministratori, oggi consiglieri di minoranza, riguardo la spinosa vicenda Italgas. Mirco Romanelli (Progetto Democratico) respinge "l'accusa di 'mentire sapendo di mentire', che lede la mia reputazione professionale e personale. Non ho mai detto che il bilancio è in ordine, ma che la situazione è complicata, che l'incasso dei fondi Pnrr e una accelerazione sulla riscossione dei crediti avrebbe consentito una normale gestione". E prosegue sostenendo che "non si può nemmeno scaricare continuamente colpe sulle precedenti amministrazioni e generare apprensione nella cittadinanza con continui allarmismi.

Il Comune di Calcinaro si dice preoccupato per il caso Italgas.

Tra Romanelli e Calcinari è scontro sul caso ItalgasLa società aveva avanzato una richiesta iniziale di 5,9 milioni di euro con il giudice che ne proposti 2 per l’accordo e sentenza che potrebbe arrivare il 19. msn.com

Sant'Elpidio a Mare, fuori due: per il nuovo sindaco si va al ballottaggio tra Calcinari (44%) e Orsili (28%). «Aria positiva». «No, incisivo il partito del non voto»SANT'ELPIDIO A MARE - Corsa a 4 nelle 15 sezioni distribuite tra il capoluogo, Casette d'Ete, Piane Tenna e Cascinare. In corsa: Enrico Piermartiri, appoggiato da Democratici e popolari e Risorgi Sem. corriereadriatico.it