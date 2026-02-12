Totti di nuovo alla Roma | Friedkin punta sull’ex capitano per rilanciare il club ruolo dirigenziale in vista

La Roma lavora per riportare Francesco Totti nel club, questa volta in un ruolo diretto. Dopo aver lasciato il calcio, l’ex capitano potrebbe entrare nella dirigenza, secondo le voci che circolano. La società sta puntando su di lui per rilanciare il club e ridare entusiasmo ai tifosi. Nei prossimi giorni, si aspettano sviluppi concreti sulla trattativa.

Totti Ritorna alla Roma: Una Nuova Era si Prepara a Trigoria. La Roma è al lavoro per riportare Francesco Totti nel cuore del club, non più come calciatore, ma con un ruolo dirigenziale di rilievo. L’ex capitano giallorosso, dopo un periodo di distanza, potrebbe presto tornare a vestire i colori della sua Roma, spinto dalla volontà della proprietà Friedkin e dal suo stesso desiderio di contribuire attivamente al futuro della squadra. L’operazione, che prevede un contratto fino a un milione di euro a stagione, è in fase di definizione e si concentra sulla precisa definizione del ruolo che Totti andrà a ricoprire.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Totti Roma

La Roma si prepara a riabbracciare Francesco Totti.

Ranieri conferma che i Friedkin stanno valutando il ritorno di Totti alla Roma.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Totti Roma

Argomenti discussi: Totti torna alla Roma: il mito giallorosso pronto a vestire di nuovo la maglia della società; Totti torna alla Roma? Ecco quale ruolo avrà l'ex capitano; Francesco Totti torna alla Roma? L'annuncio di Ranieri; Totti torna alla Roma: quando, come e a quali condizioni?.

Francesco Totti torna in tv, sarà a L'Eredità-Sfida tra gigantiFrancesco Totti sarà ospite dello speciale de L’Eredità su Rai 1, mettendo alla prova la sua cultura generale in prima serata ... corrieredellosport.it

Ritorno a metà per Totti: ecco il ruolo offerto dalla RomaOra, ai microfoni di Manà Manà Sport, Piero Torri ha fornito un nuovo aggiornamento sullo stato dell’arte. Secondo il giornalista de La Repubblica, infatti, per favorire un graduale rientro nella ... asromalive.it

Parola a Giuseppe Giannini! Malen protagonista assoluto, Totti torna in un nuovo ruolo chiave! Lo storico capitano analizza così il momento giallorosso al Corriere dello Sport, il ritorno dell'ex capitano e la corsa alla Champions #ASRoma #Malen #Totti facebook

All’Olimpico c’è di nuovo Francesco #Totti Lo stadio lo acclama, lui si alza e saluta la sua gente #ASRoma #RomaCagliari x.com