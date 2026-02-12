La Toscana si prepara a investire oltre 3 milioni di euro nei borghi della provincia di Arezzo. La Regione ha appena annunciato i fondi, puntando a rilanciare i centri storici e le attività locali. Ora, i primi lavori cominciano a prendere forma, mentre gli abitanti sperano in un rinnovamento concreto.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE Comunicato stampa della Regione Toscana Oh via, questa volta qualcosa si muove davvero. Con il bando della “Toscana Diffusa” la Regione ha messo sul piatto quasi 14 milioni di euro per rimettere a nuovo 28 borghi sparsi per la regione. E tra questi ce ne sono ben 7 in provincia d’Arezzo (AR), che portano a casa oltre 3,2 milioni di euro di contributi regionali. Insomma, non bruscolini. Ecco dove vanno i soldi nell’Aretino Prima tranche – ottobre 2025 Lucignano Si sistema l’ex ufficio di piano e l’area sportiva lì accanto, per farne spazi sociali ed educativi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Toscana Diffusa, pioggia di soldi sui borghi: in provincia d’Arezzo arrivano più di 3 milioni

Approfondimenti su Toscana Diffusa

La Regione ha stanziato quasi 14 milioni di euro per sostenere i progetti di rigenerazione urbana in tutto il territorio toscano.

La Toscana guarda al 2026 e punta tutto sui dati.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Toscana Diffusa

Argomenti discussi: Toscana Diffusa, nell'Aretino finanziati altri 3 progetti di rigenerazione urbana; Pioggia, vento e mareggiate: scatta l’allerta gialla in gran parte della Toscana; Allerta meteo in Toscana, rischio di forti temporali. Vento forte su costa e isole; Meteo Toscana Weekend: piogge e nuvole in arrivo.

Toscana Diffusa: quasi 14 milioni di euro per ridare vita a 28 borghiGrazie al finanziamento della Regione Toscana saranno sostenuti 28 comuni che vanno dalla Lunigiana al Senese. Giani: Crediamo nella valorizzazione dei piccoli borghi ... intoscana.it

Maltempo in arrivo, attese tre perturbazioni sulle regioni tirreniche. Previsti venti di burrascaFirenze, 9 febbraio 2026 – Una nuova, intensa fase di maltempo è in arrivo sulla Toscana. Lo si vede nella grafica diffusa dal Lamma che spiega: Tra martedì e sabato transiteranno tre nuove perturbaz ... lanazione.it

, à ' Nasce una nuova dei "Luoghi del Contemporaneo" a Pistoia e inizia un ciclo di sull’arte ambientale diffusa in Toscana. Mentre la mappa è uno strume - facebook.com facebook