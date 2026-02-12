A Torrione si tiene alta l’attenzione dopo le recenti piogge. Le forti precipitazioni degli ultimi giorni hanno aumentato il rischio di caduta massi vicino al Forte La Carnale. Le autorità monitorano continuamente la zona, preoccupate per possibili rischi alla sicurezza delle persone e degli edifici circostanti. Nessun intervento ancora, ma la situazione resta sotto controllo.

SALERNO – Restano alta l’attenzione e la preoccupazione a Torrione per le condizioni dell’area attorno al Forte La Carnale, soprattutto dopo le piogge insistenti registrate negli ultimi giorni. Lungo la strada sono comparsi avvisi che richiamano al rischio di caduta di materiale dall’alto. Piogge e criticità: rafforzate le misure di sicurezza. Il tratto interessato è stato ulteriormente presidiato con segnaletica e barriere più consistenti per limitare l’accesso e ridurre i rischi per automobilisti e pedoni in caso di nuovi distacchi dal costone. Richiesta di intervento urgente. Nei giorni scorsi sarebbe stata inoltrata una richiesta formale di intervento ai soggetti competenti, considerata la necessità di verifiche e messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Torrione, allerta al Forte La Carnale: rischio caduta massi dopo le piogge

Approfondimenti su Forte La Carnale

La caduta di massi dal costone sotto la Carnale ha messo in allarme la zona.

Vigili del fuoco e polizia municipale sono intervenuti questa mattina a Torrione, vicino al Forte La Carnale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Forte La Carnale

Argomenti discussi: Allerta Meteo, Italia in balia del maltempo estremo: mercoledì 4 febbraio sarà una giornata terribile tra neve forte, piogge torrenziali e vento da uragano!; Nuove nevicate in Piemonte, diramata l’allerta gialla per rischio valanghe nel Torinese; Allerta tempesta solare il 5 febbraio: possibile impatto più forte del previsto.

Torrione, Forte La Carnale a rischio frane: Pericolo di caduta massi dall’altoStampaContinua a destare preoccupazione, anche alla luce delle ininterrotte e abbondanti precipitazioni di questi ultimi giorni, il Forte La Carnale a Torrione, nella zona orientale di Salerno. Anche ... salernonotizie.it

Allerta Meteo della Protezione Civile per Pioggia e Vento forte in arrivo. La lista delle Regioni coinvolteL'ennesimo fronte atlantico di questo piovosissimo periodo colpirà nelle prossime ore soprattutto le nostre Isole maggiori e il Sud, con le precipitazioni più intense e abbondanti che interesseranno i ... ilmeteo.it

Salerno, nuovo avvallamento al Lungomare di Torrione: allerta ai Giardini del Mandorlo - facebook.com facebook

DOPO GLI SCONTRI DI TORINO, ALLERTA MASSIMA PER I GIOCHI DI MILANO-CORTINA... x.com