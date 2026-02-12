Torre Guaceto l’ex postazione dell’Aeronautica verrà abbattuta | l’area tornerà alla natura

La Regione Puglia ha dato il via libera al progetto Repair, che prevede la demolizione dell’ex postazione dell’Aeronautica a Torre Guaceto. Il consorzio di gestione dell’area ha ottenuto i fondi necessari e ora inizia il restauro naturale di quella zona, che tornerà ad essere un ambiente incontaminato. L’obiettivo è eliminare le strutture abbandonate e lasciare che la natura riprenda il suo corso.

La Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto Repair con il quale il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto abbatterà l'ex distaccamento dell'Aeronautica CAROVIGNO - La Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto Repair con il quale il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto abbatterà l'ex distaccamento dell'Aeronautica e ripristinerà la naturalità dell'area. Il Piano di intervento redatto dall'ente è quello che ha ottenuto il punteggio più alto tra le proposte al vaglio dell'Autorità. "Con questo progetto segneremo una svolta epocale per la riserva di Torre Guaceto – ha dichiarato il presidente del Consorzio di Gestione dell'area protetta, Rocky Malatesta -, ringraziamo chi ci ha permesso di arrivare a questo traguardo tanto agognato.

