Torna in città l' irresistibile Supplì & Fritti romani Festival

A Roma torna il Supplì & Fritti romani Festival, pronto ad attirare appassionati di cucina e di buon cibo. Per questa edizione, l’evento offre momenti di festa tra musica, risate e, ovviamente, tante specialità della tradizione romana. Una scelta perfetta per chi cerca un modo originale per trascorrere San Valentino, gustando i migliori fritti e supplì in città.

Un’idea originale per trascorrere San Valentino e passare momenti speciali tra gusto, musica e divertimento, con i migliori fritti e supplì della tradizione romana. Eataly Roma Ostiense (piazzale 12 Ottobre 1492) celebra il "Re dello street food romano" e i fritti che da sempre esaltano l’identità della tradizione capitolina. Anche quest’anno ritorna il Supplì & Fritti romani Festival: appuntamento da venerdì 13 fino a domenica 15 febbraio, proprio in occasione di San Valentino, e anche il fine settimana successivo, dal 20 al 22 febbraio. A sorprendere i palati saranno supplì, filetti di baccalà, fiori di zucca e tante altre specialità pastellate, mentre dolci gustosi completeranno il percorso.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Supplì Fritti Romani

Eataly Roma Ostiense ha aperto le porte al Supplì & Fritti romani Festival, dedicato al classico street food della capitale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Supplì Fritti Romani

Argomenti discussi: Verona in Love torna in città; Sabato 14 febbraio torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. In discussione ordini del giorno su Alta Velocità e sui danni del Ciclone Harry; Torna il Treno del Ricordo tra storia, identità e futuro; Torna l'appuntamento con Casale Città Aperta.

Torna in città ’Art & Ciocc’. Un tour tra gola e passionePer San Valentino, da oggi a domenica, bancarelle in piazza Trento Trieste. L’iniziativa di Confcommercio per gli amanti della cioccolata nelle sue forme . . msn.com

Beatrice Venezi torna in città: al Rossetti la presentazione del suo libroL'evento, in programma a il 4 febbraio al Teatro stabile Domenico Rossetti, vedrà la partecipazione del professor Paolo Quazzolo, che modererà l'incontro ... triesteprima.it

La Minerva di Arezzo torna nella sua città d’origine, protagonista della mostra "La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata", grazie al prestito del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Leggi l'articolo sul sito di #finestresullarte. Nell'immagine: La - facebook.com facebook