Torna in città ’Art & Ciocc’ Un tour tra gola e passione

Da ilrestodelcarlino.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Ferrara è iniziato il tour di 'Art & Ciocc', l’evento dedicato agli amanti del cioccolato. Fino al 15 febbraio, i maestri cioccolatieri si sono sistemati in piazza Trento Trieste per offrire dolci assaggi e creare un’atmosfera di festa per San Valentino. Molti passanti si sono fermati per scoprire le nuove creazioni e condividere un momento di dolcezza con le persone care.

Un San Valentino al sapore di. cioccolato con ’Art & ciocc’. Da oggi al 15 febbraio, il tour dei cioccolatieri fa tappa a Ferrara per festeggiare la Festa degli Innamorati in piazza Trento Trieste. Quattro giorni dedicati agli amanti del “cibo degli dèi”, ma anche alle famiglie, ai curiosi e a chi desidera immergersi nei profumi e nei sapori del cioccolato nelle sue varie declinazioni: fondente, al latte, spalmabile. Un evento per tutti, tra gusto, tradizione e convivialità. "Art & Ciocc, giunto alla sua dodicesima edizione – commenta l’assessore al Commercio, Francesco Carità – è una manifestazione che si svolgerà in Piazza Trento Trieste, nel cuore della Città, dando ulteriore lustro al nostro bellissimo centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

torna in citt224 8217art amp ciocc8217 un tour tra gola e passione

© Ilrestodelcarlino.it - Torna in città ’Art & Ciocc’. Un tour tra gola e passione

Approfondimenti su Art Ciocc

'Art & Ciocc', torna il dolcissimo tour dei migliori maestri cioccolatieri artigiani

Torna a Brescia il tour dei maestri cioccolatieri artigiani.

Ciclocross. Epifania tra sterrati e passione, torna il “Città di Seregno“

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Barcelona, Spain Modernist Wonders & Catalan Traditions | 4K Walking Tour

Video Barcelona, Spain ?? Modernist Wonders & Catalan Traditions | 4K Walking Tour

Ultime notizie su Art Ciocc

Argomenti discussi: Torna in città ’Art & Ciocc’. Un tour tra gola e passione; L’arte dell? student? di Ababo Art Week; Torna Ababo Art Week con numerosissimi eventi, mostre, installazioni, conferenze e performance; Cosa vedere ad Art City Bologna 2026: il corpo della lingua, la città del sapere.

torna in città artArt Radar torna a Roma e Milano: in distribuzione la nuova uscita delle mappe culturali di ArtribuneTorna lo strumento pratico e tascabile per orientarsi nell’offerta culturale di inizio 2026 tra mostre, gallerie e spazi indipendenti di Roma e Milano. In distribuzione gratuita ... artribune.com

torna in città artMilano si prepara alla sua Art Week, e lancia un bando per artisti e curatoriDal 13 al 19 aprile 2026 torna la Milano Art Week, giunta quest'anno alla decima edizione. Per l’occasione parte una call for proposal per chiamare a raccolta artisti, curatori, istituzioni e ... arte.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.