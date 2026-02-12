Questa mattina a Ferrara è iniziato il tour di 'Art & Ciocc', l’evento dedicato agli amanti del cioccolato. Fino al 15 febbraio, i maestri cioccolatieri si sono sistemati in piazza Trento Trieste per offrire dolci assaggi e creare un’atmosfera di festa per San Valentino. Molti passanti si sono fermati per scoprire le nuove creazioni e condividere un momento di dolcezza con le persone care.

Un San Valentino al sapore di. cioccolato con ’Art & ciocc’. Da oggi al 15 febbraio, il tour dei cioccolatieri fa tappa a Ferrara per festeggiare la Festa degli Innamorati in piazza Trento Trieste. Quattro giorni dedicati agli amanti del “cibo degli dèi”, ma anche alle famiglie, ai curiosi e a chi desidera immergersi nei profumi e nei sapori del cioccolato nelle sue varie declinazioni: fondente, al latte, spalmabile. Un evento per tutti, tra gusto, tradizione e convivialità. "Art & Ciocc, giunto alla sua dodicesima edizione – commenta l’assessore al Commercio, Francesco Carità – è una manifestazione che si svolgerà in Piazza Trento Trieste, nel cuore della Città, dando ulteriore lustro al nostro bellissimo centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Torna in città 'Art & Ciocc'. Un tour tra gola e passione

