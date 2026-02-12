Torino omicidio e occultamento | figlio confessa movente la paura di perdere la pensione della madre

Un uomo ha confessato di aver ucciso la madre a Torino. Secondo la sua versione, ha agito perché aveva paura di perdere la pensione della donna. La polizia sta ancora approfondendo il caso, mentre i vicini sono scioccati dalla notizia.

Tragedia nel Torinese: un figlio confessa l’omicidio della madre, la paura per la pensione il movente. Un dramma familiare ha sconvolto il Torinese con la confessione di un uomo che ha ucciso la madre e ne ha nascosto il corpo in un bosco. Enrica Bardotti, 85 anni, è stata ritrovata sepolta tra Stupinigi e Vinovo, mentre il figlio è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Al centro della vicenda, un timore angosciante: la paura di perdere l’unica fonte di sostentamento rappresentata dalla pensione dell’anziana. L’allarme e l’indagine dei carabinieri. L’allarme era scattato nelle ultime settimane, quando alcuni residenti di Piobesi Torinese avevano espresso preoccupazione per la scomparsa di Enrica Bardotti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo di 58 anni ha confessato di aver ucciso la madre, un’anziana di 86 anni, e di aver nascosto il suo corpo nel bosco di Stupinigi.

Un uomo di 58 anni a Torino ha confessato di aver ucciso la madre e di aver nascosto il corpo.

Ha ucciso la madre e l'ha sepolta in un bosco, ' fermato'È stato fermato con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere il figlio di una donna di 86 anni, Enrica Bardotti, di Piobesi (Torino), scomparsa da alcune settimane. L'uomo, interrogato dai car ... msn.com

Donna uccisa e sepolta nei boschi del Torinese: fermato il figlioI carabinieri di Carignano hanno fermato il figlio dell'85enne Enrica Bardotti, accusato dell'omicidio della madre, avvenuto a Piobesi Torinese lo scorso gennaio. L'uomo ha ammesso di avere assassinat ... tg24.sky.it

