La polizia di Torino ha arrestato il figlio di Enrica Bardotti, la donna trovata morta e sepolta nei boschi. La scomparsa della donna era stata segnalata da un’amica che non riusciva più a rintracciarla. Dopo giorni di indagini, il figlio ha confessato di aver ucciso la madre e di aver nascosto il corpo. La scena si è svolta in piena evidenza, con gli agenti che hanno portato via l’uomo e recuperato il cadavere.

Avrebbe ucciso la madre di 86 anni con un martelletto per poi seppellirne il cadavere in un bosco vicino casa per il timore di perdere la sua unica fonte di sostentamento, la pensione della donna. Ha confessato il figlio di Enrica Bardotti, il cui corpo è stato trovato ieri sera in un’area boschiva tra Stupinigi e Vinovo, nel Torinese. L’uomo, Marco Paventi, 59 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso il genitore a Piobesi Torinese a metà dello scorso gennaio, nell’abitazione in cui entrambi risiedevano. È quanto emerge delle prime indagini, ma la procura di Torino intende comunque disporre l’autopsia per far luce sugli aspetti ancora oscuri del caso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Torino, donna uccisa e sepolta nei boschi: il figlio confessa

Questa mattina a Torino, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 85 anni, sospettato di aver ucciso la madre e di averne nascosto il corpo in un bosco vicino casa.

