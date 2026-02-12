Torino-Bologna ambizioni a confronto | Baroni cerca continuità Italiano per scacciare la crisi

Da serieagoal.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera il Torino di Marco Baroni cerca di trovare continuità in campionato affrontando il Bologna di Vincenzo Italiano. La partita, in programma alle 18:00, apre il venticinquesimo turno di Serie A e mette di fronte due squadre con atteggiamenti molto diversi: i granata vogliono tornare a vincere, mentre i felsinei cercano di superare un momento difficile. È una sfida che promette emozioni e punti pesanti in classifica.

Il Torino di Marco Baroni ospita il Bologna di Vincenzo Italiano nel posticipo domenicale delle 18:00, valido per il venticinquesimo turno di Serie A, in un confronto che mette a nudo stati d’animo diametralmente opposti. La compagine granata approda all’appuntamento rinfrancata dai quattro punti conquistati contro Lecce e Fiorentina, un bottino che ha permesso di stabilizzare la classifica a quota 27 punti e allontanare le nubi di un recente ciclo negativo. Di contro, i felsinei vivono il momento più critico della propria stagione: reduci da quattro sconfitte consecutive in campionato, i rossoblù hanno incassato in settimana anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio ai calci di rigore, vedendo sbiadire sensibilmente le ambizioni europee nonostante i 30 punti attualmente detenuti in graduatoria. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

torino bologna ambizioni a confronto baroni cerca continuit224 italiano per scacciare la crisi

© Serieagoal.it - Torino-Bologna, ambizioni a confronto: Baroni cerca continuità, Italiano per scacciare la crisi

Approfondimenti su Torino Bologna

Torino-Roma, Baroni: «Cerchiamo continuità. Fiducioso su Ismajli»

In vista della sfida tra Torino e Roma, allenatore Marco Baroni ha sottolineato l’obiettivo di mantenere la continuità di rendimento.

Cairo post Torino Lecce: «Baroni? Sempre supportato, ora maggiore continuità». Poi svela la speranza sul mercato

Urbano Cairo commenta la vittoria del Torino contro il Lecce, sottolineando che Baroni ha sempre il suo supporto e ora punta a una maggiore continuità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino Bologna

Argomenti discussi: Fiorentina - Torino in Diretta Streaming | DAZN IT; Le azzurre dell’hockey, tra sogni e ambizioni: Più forti con le oriunde; Il punto della 23ª giornata: Cremo ko con l'Inter. Il treno salvezza frena bruscamente, ne approfittano Torino, Sassuolo e Cagliari; Bologna, tegola Lykogiannis + Pobega squalificato: out vs Torino.

Torino, ecco il Bologna: Orsolini il più pericoloso, in attacco occhio a CastroIn occasione della 25a giornata di Serie A, i granata di Baroni ospiteranno gli uomini di Italiano al Grande Torino ... toro.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.