Torino-Bologna ambizioni a confronto | Baroni cerca continuità Italiano per scacciare la crisi

Questa sera il Torino di Marco Baroni cerca di trovare continuità in campionato affrontando il Bologna di Vincenzo Italiano. La partita, in programma alle 18:00, apre il venticinquesimo turno di Serie A e mette di fronte due squadre con atteggiamenti molto diversi: i granata vogliono tornare a vincere, mentre i felsinei cercano di superare un momento difficile. È una sfida che promette emozioni e punti pesanti in classifica.

Il Torino di Marco Baroni ospita il Bologna di Vincenzo Italiano nel posticipo domenicale delle 18:00, valido per il venticinquesimo turno di Serie A, in un confronto che mette a nudo stati d'animo diametralmente opposti. La compagine granata approda all'appuntamento rinfrancata dai quattro punti conquistati contro Lecce e Fiorentina, un bottino che ha permesso di stabilizzare la classifica a quota 27 punti e allontanare le nubi di un recente ciclo negativo. Di contro, i felsinei vivono il momento più critico della propria stagione: reduci da quattro sconfitte consecutive in campionato, i rossoblù hanno incassato in settimana anche l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio ai calci di rigore, vedendo sbiadire sensibilmente le ambizioni europee nonostante i 30 punti attualmente detenuti in graduatoria.

