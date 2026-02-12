Questa mattina a Torino, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 85 anni, sospettato di aver ucciso la madre e di averne nascosto il corpo in un bosco vicino casa. Secondo quanto emerge, l’uomo avrebbe agito per paura di perdere la pensione della donna, che rappresentava il suo unico sostentamento. La vicenda si è svolta nel silenzio di una tranquilla zona residenziale, lasciando la comunità sorpresa e sgomenta.

Ha ucciso l’anziana madre e ne ha seppellito il cadavere in un bosco vicino casa perché, a suo dire, temeva di perdere l’unico mezzo di sostentamento che aveva: la pensione della donna. È stato sottoposto a fermo il figlio di Enrica Bardotti, 85enne di Piobesi Torinese (Torino), uccisa presumibilmente a metà dello scorso mese di gennaio. I Carabinieri della Stazione di Carignano si sono recati nell’abitazione in cui la donna viveva con il figlio e, sentiti i vicini, sono riusciti a rintracciarlo. L’uomo dopo avere tentato confusamente di spiegare l’assenza della madre, ha accompagnato i Carabinieri nel bosco nei pressi dell’abitazione, dove ha spiegato di averla seppellita in quanto trovata già morta in casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, 85enne uccisa e sepolta nel bosco: fermato il figlio

Un uomo di 58 anni ha confessato di aver ucciso la madre, un’anziana di 86 anni, e di aver nascosto il suo corpo nel bosco di Stupinigi.

Federica Torzullo è stata trovata morta in una buca nascosta, dopo che il marito è stato arrestato.

