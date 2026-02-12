Topo morto trovato in una pentola della refezione scolastica

Questa mattina all’interno di una scuola elementare di Milano è stato trovato un topo morto dentro una pentola usata per la refezione scolastica. Gli insegnanti hanno allertato subito le autorità e sono stati presi provvedimenti per sanificare le aree interessate. La direzione dell’istituto ha avviato un’indagine per capire come sia potuto entrare l’animale nel magazzino del cibo. Nessun bambino è rimasto coinvolto, ma la scoperta ha suscitato molta preoccupazione tra genitori e insegnanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un topo morto è stato trovato all'interno di una pentola nell'Istituto Comprensivo "G. Costantini" di San Paolo Belsito (Napoli). Sul posto sono giunti i carabinieri che sono stati allertati dalla preside. Poco prima della somministrazione del pasto agli alunni della scuola primaria un'operatrice della società che si occupa della refezione scolastica aveva trovato un topo all'interno di una pentola. Nessuno degli alunni ha consumato vitto proveniente da quella somministrazione. Sono stati allertati il servizio Asl di Marigliano e i Nas di Napoli. Il topo è stato sequestrato.

