Topo morto in una pentola della scuola Costantini di San Paolo Bel Sito a Napoli trovato da un' operatrice

Questa mattina, una dipendente della scuola Costantini di San Paolo Bel Sito ha scoperto un topo morto in una pentola della mensa. L’operatrice ha subito segnalato l’accaduto, e sul posto sono intervenuti i Nas per i controlli del caso. La scuola è stata temporaneamente chiusa in attesa di ulteriori verifiche.

I Nas sono intervenuti in una scuola di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, dove è stato trovato un topo morto in una pentola della mensa da un’operatrice. È stata la stessa preside dell’istituto comprensivo a segnalare quanto accaduto ai carabinieri. Attivate anche le verifiche della Asl di Marigliano, a cui il comune fa riferimento. Topo morto trovato in una pentola a scuola Nella mattinata di giovedì 12 febbraio un’operatrice della mensa dell’istituto comprensivo G. Costantini di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, ha trovato un topo morto in una delle pentole utilizzate per cucinare il pranzo degli alunni. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Topo morto in una pentola della scuola Costantini di San Paolo Bel Sito a Napoli, trovato da un'operatrice Approfondimenti su Costantini Scuola Napoli, topo morto nella pentola alla mensa di una scuola Questa mattina a Napoli un topo è stato trovato morto dentro una pentola alla mensa di una scuola. Topo morto trovato in una pentola della refezione scolastica Questa mattina all’interno di una scuola elementare di Milano è stato trovato un topo morto dentro una pentola usata per la refezione scolastica. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Costantini Scuola Argomenti discussi: Topo morto trovato in una pentola della refezione scolastica; Topi, cornicioni crollati e furti: l'agonia delle scuole. Almeno 80 istituti necessitano di interventi urgenti; Crolli, topi e spazi interdetti nelle scuole di Roma. La rivolta degli studenti: Ora basta; Roma, Topi e Crolli in alcune scuole: scatta la protesta degli studenti tra pericoli e strutture fatiscenti. Napoli, trovato un topo morto nella pentola della mensa scolastica. Indagini in corsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, trovato un topo morto nella pentola della mensa scolastica. Indagini in corso ... tg24.sky.it Napoli, topo morto nella mensa scolastica. Allertati i Nas, nessun alunno consuma i pastiUn topo morto è stato trovato all'interno di una pentola nell'Istituto Comprensivo G.Costantini di San Paolo Belsito (Napoli). Sul posto sono giunti i Carabinieri, allertati dalla preside. Poco prim ... msn.com #Napoli - San Paolo Bel Sito, topo in una pentola alla mensa scolastica: scattano i controlli #Cronaca #Scuola #SanPaoloBelSito #MensaScolastica #SicurezzaAlimentare #Carabinieri #ASL #NAS #TutelaMinori #SalutePubblica #NanoTV - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.