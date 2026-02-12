Jerry Bruckheimer ha aggiornato sui progressi di Top Gun 3. Il produttore ha spiegato che il film è ancora in fase di preparazione, nonostante i lavori siano avviati da diversi anni. Fan di Tom Cruise e appassionati aspettano con ansia, ma per ora non ci sono ancora date ufficiali di uscita. Bruckheimer ha rassicurato che il progetto procede, anche se i dettagli sulla produzione restano riservati.

Lo storico produttore Jerry Bruckheimer è tornato a parlare di uno dei progetti più attesi a Hollywood e dai fan di Tom Cruise rassicurando tutti sullo stato dei lavori Dopo già qualche anno di sviluppo, Top Gun 3 è ancora in fase di preparazione, mentre il produttore Jerry Bruckheimer ha condiviso un aggiornamento incoraggiante sui progressi della produzione. Dopo che Top Gun: Maverick è stato un enorme successo sia di critica che di pubblico, incassando quasi 1,5 miliardi di dollari al botteghino e ricevendo una candidatura all'Oscar come Miglior Film, il terzo film è ora in sviluppo. Christopher McQuarrie ed Ehren Kruger torneranno a occuparsi della sceneggiatura del prossimo film, che non ha ancora una data d'uscita programmata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Top Gun 3, il produttore svela a che punto è il sequel

Joseph Kosinski, regista di Top Gun 2, ha condiviso una prima anticipazione sul terzo capitolo del franchise, rivelando come sarà il film con un semplice, ma significativo, aggettivo.

