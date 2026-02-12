Da domenica mattina non si hanno più notizie di Alessandro Giannetti, il 31enne di Tivoli sparito nel nulla. La sua auto, una Volkswagen grigia, è stata trovata senza paraurti e targa nei pressi dell’Aniene, a pochi chilometri dal ristorante dove lavorava. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche, che ora si concentrano tra il fiume e le zone circostanti, sperando di trovare qualche indizio utile per ricostruire cosa sia successo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Di Alessandro Giannetti, 31enne di Tivoli, non si hanno notizie da domenica 8 febbraio, quando avrebbe terminato il turno all’alba nel ristorante in cui lavora e si sarebbe allontanato con la sua Volkswagen grigia. I familiari hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine e l’ Osservatorio Sicurezza Sociale Europeo ha rilanciato l’appello riportando le parole: “Nostro figlio Alessandro ha staccato dal ristorante tiburtino in cui lavora, alle 5 di domenica mattina ed è sparito con la sua macchina, una Volkswagen grigia”. Ponte Lucano, trovati paraurti e targa: appartengono alla Volkswagen del 31enne. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tivoli, scomparso da domenica: ritrovati paraurti e targa della sua auto vicino all’Aniene, scattano le ricerche

Approfondimenti su Tivoli Ricerca

Le ricerche di Alessandro Giannetti continuano senza sosta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Tivoli Ricerca

Argomenti discussi: Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli: ricerche nel fiume Aniene; Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli, trovati targa e paraurti dell'auto vicino all'Aniene: ricerche in corso; Ricerche senza sosta per Alessandro Giannetti: modifiche alla viabilità sulla Tiburtina per recuperare l'auto nell'Aniene; Rinvenuta sulle rive dell’Aniene la targa del ragazzo scomparso: serrate indagini.

TIVOLI – Alessandro Giannetti scomparso da 4 giorniSi chiama Alessandro Giannetti, è un giovane di Tivoli e di lui non si hanno più notizie da domenica mattina 8 febbraio. Per questo da martedì 10 il papà Franco e la mamma Katia hanno lanciato un appe ... tiburno.tv

Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli: l’auto individuata nel fiume Aniene, ricerche senza sostaUn turno finito all’alba. Poi il silenzio. Di Alessandro Giannetti, di Tivoli, non si hanno più notizie da domenica 8 febbraio. Ora, nel fiume Aniene, si vede un’auto. E l’ipotesi più temuta prende fo ... msn.com

Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli: ricerche nel fiume Aniene ift.tt/aslRQY0 x.com

Questa è la macchina di Alessandro Giannetti, scomparso da lunedì mattina alle 5 da Tivoli (Roma) Chiunque la vedesse la segnali alle forze dell'ordine x piacere. Lo stanno cercando ovunque. La famiglia è disperata AGGIORNAMENTO L'auto è stata appe - facebook.com facebook