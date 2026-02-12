Tivoli scomparso da domenica | ritrovati paraurti e targa della sua auto vicino all’Aniene scattano le ricerche
Da domenica mattina non si hanno più notizie di Alessandro Giannetti, il 31enne di Tivoli sparito nel nulla. La sua auto, una Volkswagen grigia, è stata trovata senza paraurti e targa nei pressi dell’Aniene, a pochi chilometri dal ristorante dove lavorava. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche, che ora si concentrano tra il fiume e le zone circostanti, sperando di trovare qualche indizio utile per ricostruire cosa sia successo.
Di Alessandro Giannetti, 31enne di Tivoli, non si hanno notizie da domenica 8 febbraio, quando avrebbe terminato il turno all'alba nel ristorante in cui lavora e si sarebbe allontanato con la sua Volkswagen grigia. I familiari hanno presentato denuncia alle forze dell'ordine e l' Osservatorio Sicurezza Sociale Europeo ha rilanciato l'appello riportando le parole: "Nostro figlio Alessandro ha staccato dal ristorante tiburtino in cui lavora, alle 5 di domenica mattina ed è sparito con la sua macchina, una Volkswagen grigia". Ponte Lucano, trovati paraurti e targa: appartengono alla Volkswagen del 31enne.
Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli, trovati targa e paraurti dell’auto vicino a un fiume: ricerche in corso
Le ricerche di Alessandro Giannetti continuano senza sosta.
TIVOLI – Alessandro Giannetti scomparso da 4 giorniSi chiama Alessandro Giannetti, è un giovane di Tivoli e di lui non si hanno più notizie da domenica mattina 8 febbraio. Per questo da martedì 10 il papà Franco e la mamma Katia hanno lanciato un appe ... tiburno.tv
Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli: l’auto individuata nel fiume Aniene, ricerche senza sostaUn turno finito all’alba. Poi il silenzio. Di Alessandro Giannetti, di Tivoli, non si hanno più notizie da domenica 8 febbraio. Ora, nel fiume Aniene, si vede un’auto. E l’ipotesi più temuta prende fo ... msn.com
Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli: ricerche nel fiume Aniene ift.tt/aslRQY0 x.com
Questa è la macchina di Alessandro Giannetti, scomparso da lunedì mattina alle 5 da Tivoli (Roma) Chiunque la vedesse la segnali alle forze dell'ordine x piacere. Lo stanno cercando ovunque. La famiglia è disperata AGGIORNAMENTO L'auto è stata appe - facebook.com facebook
