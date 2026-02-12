Tir carico di nocciole incastrato a Gallese a Vetralla camion perde il legname sulla Cassia | FOTO

Questa mattina un tir carico di nocciole si è incastrato nel centro di Gallese, bloccando la strada. Poco più tardi, un altro camion ha perso il carico di legname sulla Cassia, tra Vetralla e Viterbo, creando ulteriori disagi alla circolazione. La giornata si è rivelata difficile per la viabilità nella Tuscia, con rallentamenti e code nelle zone interessate.

A San Lorenzo Nuovo frontale tra due auto e Cassia nord chiusa per due ore. A Gallese interdetto il ponte su strada Cerreto, a Vetralla traffico in tilt Il 12 febbraio è stata una giornata complicata per la viabilità nella Tuscia. A Viterbo un incidente mortale ha portato alla chiusura di strada Teverina, ma disagi e rallentamenti alla circolazione stradale ci sono stati anche in provincia: Gallese, Vetralla e San Lorenzo Nuovo. A Gallese un tir carico di nocciole è rimasto incastrato sul ponte che porta a strada Cerreto, in ingresso da via San Famiano, dove è l'ex mulino, bloccando completamente il passaggio sia pedonale che dei mezzi.

