tim tszyu in vantaggio in casa spence punta sulla potenza

Il ritorno di Errol Spence Jr in Australia si fa sentire. La sfida tra i due si avvicina, con Tszyu che si presenta come favorito in casa. Spence, invece, punta tutto sulla sua potenza per sorprendere. I fan sono in attesa di vedere se l’esperienza del campione americano potrà controbilanciare il vantaggio di Tszyu davanti al pubblico di casa.

Il ritorno di Errol Spence Jr è al centro di una sfida decisiva, con l’incontro contro Tim Tszyu fissato in Australia. L’attenzione è spostata sulla capacità del campione di risalire sul ring, più che sulla sede dell’incontro, e la narrazione ruota intorno al ritorno in forma, alla tenuta fisica e alla maturità tecnica necessaria per affrontare un avversario di alto livello. Spence è rimasto lontano dal ring per tre anni dopo la sconfitta per stoppage contro Terence Crawford. L’ipotesi più diffusa riguarda un avanzamento di categoria e un nuovo corner tecnico, con l’incontro pianificato in Australia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dopo anni di attesa, Spence torna a combattere contro Tszyu.

