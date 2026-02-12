Thriller titoli italiani e speciali di San Valentino | le novità al cinema

Nel weekend, i cinema italiani vedranno l’arrivo di nuovi film, tra cui il thriller “Cime tempestose” e la commedia romantica “Goat - Sogna in grande”, scelti per festeggiare San Valentino, con titoli che promettono di catturare il pubblico con storie intense e momenti di suspence.

NELLE SALE. Da «Cime tempestose» a «Goat - Sogna in grande»: le pellicole in uscita nel fine settimana. Il fine settimana del 14-15 febbraio porta nelle sale italiane adattamenti letterari, thriller internazionali, titoli nostrani e speciali di San Valentino, offrendo al pubblico scelte diverse per età e gusti. Tra i drammi più attesi spicca «Cime tempestose», nuova versione (molto discussa) del classico di Emily Brontë diretta da Emerald Fennell, che rilegge la tormentata storia d’amore tra Heathcliff e Catherine con uno sguardo contemporaneo. Nel cast figurano Jacob Elordi e Margot Robbie, chiamati a dare corpo a personaggi iconici in un racconto fatto di passioni estreme, gelosie e desiderio di riscatto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

