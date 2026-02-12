Il ritorno di Theo Maledon al Real Madrid potrebbe essere vicino, ma la domanda è quale ruolo avrà. La squadra si prepara alla partita di EuroLeague contro il Partizan Mozzart Bet Belgrado, e i tifosi sperano di rivedere il ragazzo in campo. La situazione si definisce giorno dopo giorno, ma ancora non è chiaro se Maledon potrà contribuire subito o se dovrà aspettare.

Buone notizie per Real Madrid in vista della sfida di EuroLeague Round 28 contro il Partizan Mozzart Bet Belgrado. Theo Maledon, fermo nelle ultime settimane per un infortunio all’adduttore lungo della gamba destra, potrebbe tornare a disposizione. Secondo Pilar Casado, il playguardia francese ha mostrato segnali incoraggianti, pur con un impiego che potrebbe rimanere limitato ai minuti in campo. Maledon si era infortunato nel Round 24 contro l’AS Monaco. La dirigenza e lo staff tecnico valutano la possibilità di reinserirlo gradualmente, contando su una pronta risposta fisica che possa consentire un contributo importante nell’impostazione di gioco e nelle rotazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Theo Maledon verso il ritorno al Real Madrid, ma con un ruolo ?

Approfondimenti su Theo Maledon

