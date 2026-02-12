The Wise Guy Donald Trump e la mafia italoamericana | nella Bottega di Libera la presentazione del libro-inchiesta

Venerdì 13 febbraio alle 17:30, nella Bottega di Libera a Palermo, si terrà la presentazione del libro-inchiesta “The Wise Guy”. L’autore parlerà delle connessioni tra Donald Trump e la mafia italoamericana, portando alla luce nuovi dettagli e approfondimenti. La sala si riempirà di persone interessate a scoprire cosa c’è dietro questa inchiesta.

Venerdi` 13 febbraio alle ore 17:30, nella Bottega di Libera Palermo, si terra` la presentazione del libro-inchiesta “The Wise Guy. Donald Trump e la mafia italoamericana”, di Sacha Biazzo, pubblicato da Round Robin Editore. Il libro-inchiesta svela le connessioni tra Donald Trump e la mafia italoamericana, ricostruendo attraverso fonti, atti e testimonianze l’ascesa dell’impero economico e politico dell’attuale presidente degli Stati Uniti. L’autore, il giornalista d’inchiesta Sacha Biazzo, analizza in particolare i rapporti con esponenti di Cosa Nostra negli Stati Uniti, approfondendo i temi della legalita` e dell’antimafia nel contesto della speculazione finanziaria e dei rapporti di potere transnazionali.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti discussi: The Wise Guy; Presentazione del libro The Wise Guy a Marsala: incontro con l’autore Sacha Biazzo; Domenica a Marsala si presenta il libro - inchiesta 'The Wise Guy' di Sacha Biazzo; Tu vuo' fa l'americano. Mafia, imprenditoria e politica da Donald Trump alla Sicilia: presentazione del libro di Sacha Biazzo a Catania.

The Wise Guy: a Marsala Sacha Biazzo racconta Trump e la mafia italoamericanaDomenica 15 febbraio presso la sede dell'associazione Finestre sul Mondo di via Sibilla, a Marsala, si terrà la presentazione del libro The Wise Guy. itacanotizie.it

Presentazione del libro The Wise Guy a MarsalaDomenica 15 febbraio alla libreria Finestre sul Mondo l’incontro con il giornalista investigativo Sacha Biazzo per la presentazione del libro The Wise Guy ... marsalalive.it

Domenica a Marsala si presenta il libro-inchiesta "The Wise Guy" di Sacha Biazzo #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

