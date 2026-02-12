Thailandia | arrestato uomo che praticava ingrandimento del pene in casa e vendeva perle su TikTok

Un uomo di 38 anni è finito in manette a Si Racha, in Thailandia. Gestiva una clinica illegale dalla sua casa, dove praticava ingrandimenti del pene e impianti di perle genitali. Tutto avveniva attraverso TikTok, dove contattava i clienti. La polizia ha scoperto tutto e ha arrestato l’uomo.

La vicenda. Un uomo di 38 anni è stato arrestato nella città thailandese di Si Racha, provincia di Chon Buri, per aver gestito una clinica illegale direttamente dalla sua abitazione, offrendo procedure di ingrandimento del pene e impianti di perle genitali ai clienti contattati tramite TikTok. Thanat, come identificato dagli agenti, avrebbe appreso le tecniche direttamente in carcere e le avrebbe replicate in casa, senza alcuna licenza medica. Secondo quanto riferito dal colonnello Weerapong Klaitong della Divisione di polizia per la tutela dei consumatori (CPPD), l’uomo operava in una “sala operatoria” improvvisata nella sua camera da letto, senza strumenti sterili o protocolli igienici adeguati, esponendo i clienti a gravi rischi di infezioni e complicazioni permanenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

