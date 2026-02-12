Tezenis mette fine alla striscia negativa e sbanca il parquet di Ruvo di Puglia

Mercoledì sera la Tezenis Verona ha rotto la serie di sconfitte consecutive vincendo sul parquet di Ruvo di Puglia. La squadra ha giocato bene, ha preso in mano la partita fin dall’inizio e non si è fatta sorprendere. Alla fine, il punteggio ha premiato i padroni di casa, ma i veneti sono usciti dal campo con il morale più alto. È stata una vittoria importante per la squadra, che cercava di cambiare rotta dopo le ultime sconfitte.

Dopo quattro sconfitte consecutive, la Scaligera è tornata alla vittoria nella serata di mercoledì espugnando il PalaColombo con il punteggio di 71-95 Mercoledì sera la Tezenis Verona ha interrotto la serie di quattro sconfitte consecutive, espugnando il PalaColombo di Ruvo di Puglia al termine di un match condotto e gestito per quaranta minuti. Nella prima parte di gara la Scaligera ha comandato nel gioco e nel punteggio, condividendo bene le responsabilità in attacco e limitando il talento di Smith. Nel secondo tempo Ruvo è stata trascinata da Brooks II e Reale fino al -5, ma Verona è rimasta lucida nel muovere la palla e nel non permettere l'aggancio ai pugliesi.

