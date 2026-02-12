Terza Categoria Apuana | Monti sempre più leader derby Filattiera-Vallizeri e playoff in vista

La lotta in testa alla Terza Categoria Apuana si fa sempre più accesa. Monti continua a guidare la classifica, mentre il derby tra Filattiera e Vallizeri infiamma gli animi. I playoff sono ormai dietro l’angolo e ogni partita può fare la differenza. La sesta giornata di ritorno sta portando emozioni e sorprese, con le formazioni che cercano di mettere un passo avanti nel campionato.

