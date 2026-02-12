Terrore sui treni | Un attentato a settimana

La security sui treni italiani si infiamma con un’escalation di attacchi. Nel 2025 sono stati registrati 49 sabotaggi, quasi cinque volte di più rispetto ai 9 del 2024, mentre nel 2023 non si erano verificati incidenti simili. Le autorità puntano il dito sugli anarchici, che rivendicano le azioni, e il ministro Salvini promette che non resteranno impuniti. La paura cresce tra i pendolari, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli.

Ferrovie nel mirino degli antagonisti. Un fronte di rabbia contro lo Stato con gli anarchici che, dopo aver rivendicato i sabotaggi alle linee dei treni degli scorsi giorni, ora minacciano di farne altri. I numeri rivelati dal ministero dell'Interno sono preoccupanti. Solo nel 2025 i sabotaggi alle linee ferroviarie sono stati 49. Contro i 9 del 2024 e nessun caso registratosi invece nel 2023. Un'escalation che dà la misura di una strategia. Di un disegno preciso. Quello di colpire lo Stato e i cittadini, prendendo di mira i treni. Addirittura invocando la costituzione delle «Brigate ferroviarie» e inneggiando al 1977, quando l'estremismo di sinistra abbandonò le forme tradizionali di lotta per passare alla violenza diretta contro l'ordine pubblico.

