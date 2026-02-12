Terni sondaggio online tra i commercianti di via Roma | criticità su tasse parcheggi e sicurezza

I commercianti di via Roma a Terni hanno espresso diverse preoccupazioni nel sondaggio online promosso dall’associazione locale. Tra le principali criticità segnalate ci sono tasse alte, difficoltà nel trovare parcheggio e problemi di sicurezza. La maggior parte degli esercenti chiede interventi concreti per rendere più vivibile e più sicura la zona, soprattutto in vista delle prossime settimane.

Indagine dell'associazione di via: “Fondamentale un confronto costante per proporre soluzioni condivise all'amministrazione comunale” Nei giorni 7, 8 e 9 febbraio 2026 l’Associazione di Via Roma e dintorni ha promosso un sondaggio online rivolto ai commercianti della zona, con l’obiettivo di raccogliere opinioni, esigenze e criticità legate alla gestione delle attività e alla vivibilità della Via. L’iniziativa nasce dalla volontà di mantenere un dialogo continuo tra colleghi e di presentare all’Amministrazione Comunale proposte frutto di un confronto collegiale. Via Roma conta 60 attività commerciali, delle quali ben 51 – pari all’85% del totale – aderiscono all’Associazione e sono collegate quotidianamente tramite una chat interna.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Via Roma Terni, i commercianti lanciano con un VIDEO lo slogan "Via Roma. Regala Emozioni" L'associazione dei commercianti di via Roma a Terni presenta una nuova campagna promozionale intitolata Decreto sicurezza, il sondaggio tra la Gen Z: «8 studenti su 10 approvano le misure». Ma c’è chi protesta: «Punire e basta non serve a niente» Otto studenti su dieci della Generazione Z approvano le misure del nuovo Decreto Sicurezza varato dal governo Meloni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Referendum Giustizia arriva il primo sondaggio con il NO avanti (con bassa affluenza) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.