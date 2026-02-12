Terni si prepara alla Maratona di San Valentino | traffico chiuso e deviazioni nella mattinata di domenica ORDINANZA

Terni si prepara alla maratona di domenica. La città chiude alcune strade e introduce deviazioni per la fifteenth edition della Maratona di San Valentino. Sono iscritti oltre 2.100 atleti competitivi e 550 partecipanti alla Family Run. Il Comune ha emesso un’ordinanza che modifica il traffico, rendendo necessario organizzare percorsi alternativi per tutto il giorno.

In occasione della XV edizione della Maratona di San Valentino (numeri di iscrizioni record 2.120 atleti competitivi e 550 partecipanti alla Family Run), in programma domenica 15 febbraio 2026, il Comune di Terni ha emanato una specifica ordinanza che dispone importanti modifiche alla circolazione per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza. Lo stop al traffico interesserà diverse vie cittadine e alcuni tratti extraurbani, con chiusure e divieti in vigore dalle 9:30 alle 15:30, o comunque fino al termine della manifestazione. Il percorso della maratona coinvolgerà, tra andata e ritorno, aree centrali e periferiche tra cui corso del Popolo, Lungonera Savoia, via XX Settembre, via Di Vittorio, via Turati, via San Valentino, viale Brin, via Cervara, fino ai centri abitati di Papigno e Collestatte Piano.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Terni Marathon

Questa mattina il Comune di Terni ha firmato un’ordinanza che mette in campo restrizioni alla circolazione stradale e pedonale in vista della Fiera di San Valentino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Terni Marathon

Argomenti discussi: Terni si prepara al TIC Festival 2026: ecco le date e i primi ospiti; Terni si prepara a festeggiare l’amore con l’edizione 2026 di Cioccolentino; Le lucerne della Raccolta Teresa Faina di Collelungo. Dallo studio alla modernizzazione; Convegno a Terni sull'ipertrofia prostatica: Oltre diecimila uomini convivono con i sintomi.

Terni si prepara al TIC Festival 2026: ecco le date e i primi ospitiTerni si prepara al TIC Festival 2026 (Terni Influencer & Creator Festival), la quarta edizione dell'evento dedicato a influencer, creator e industria digitale. Il festival si terrà dal 9 al 12 aprile ... msn.com

Diocesi: Terni si prepara alla festa del santo patrono ValentinoLa diocesi di Terni-Narni-Amelia celebra solennemente la festa del santo patrono, Valentino, primo vescovo di Terni e patrono principale della Città e della diocesi. Il programma e le iniziative promo ... agensir.it

Meteo, il «ciclone di San Valentino» pronto a colpire l'Italia. E in tutta la Puglia scatta l'allerta gialla x.com

Idea san Valentino Colorata, morbida e golosa CROSTATA MORBIDA AI FRUTTI DI BOSCO E CREMA DIPLOMATICA, semplice da realizzare ma estremamente irresistibile. LA RICETTA https://blog.giallozafferano.it/rosly/ricetta-crostata-morbida- - facebook.com facebook