Terni ex Foresteria | Clima intimidatorio e situazione pericolosa La replica | Trovate soluzioni ma i frequentatori vogliono vivere in modo diverso

Un’interrogazione urgente ha acceso i riflettori sulla ex Foresteria di Terni, dove residenti e volontari segnalano un clima di tensione e situazioni pericolose. Il consigliere comunale Guido Verdecchia ha parlato di degrado e insicurezza, chiedendo interventi immediati. La replica delle autorità è arrivata con l’impegno a trovare soluzioni, anche se alcuni frequentatori del luogo preferiscono continuare a vivere in modo diverso. La questione resta aperta, con la città che aspetta risposte concrete.

Un’interrogazione a carattere d’urgenza è stata oggetto del Question time di giovedì 12 febbraio. Il consigliere comunale del gruppo Misto Guido Verdecchia, ha posto l’attenzione sulla palazzina ‘ex Foresteria’ e sul giardino circostante, evidenziando “degrado e insicurezza” perduranti nel tempo e segnalati a più riprese. Il consigliere comunale, in premessa, ha ricordato che: “I nostri dipendenti dell’ufficio turismo e scuola convivono con una situazione degradante e pericolosa. Una situazione condivisa anche con il centro sociale culturale ‘Volta’. Il portone non è sempre chiuso e non esiste una guardiania.🔗 Leggi su Ternitoday.it

