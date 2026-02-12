Ternana-Ravenna 2-0 le pagelle del match | Maestrelli sontuoso I cambi fanno la differenza
Dopo la vittoria per 2-0 contro il Ravenna, la Ternana si prende i tre punti grazie a una prestazione solida. Maestrelli si distingue con una partita sontuosa, mentre i cambi in panchina si rivelano decisivi. D’Alterio commette qualche errore in uscita, ma nel complesso la difesa tiene bene. Donati, schierato come braccetto di destra, risponde presente senza strafare. È stata una partita di sostanza, con i rossoverdi che hanno fatto valere la loro forza nel momento giusto.
D’Alterio 6 difetta in un paio di uscite. Chiamato in causa raramente risponde presente Donati 6,5 proposto braccetto di destra. Un supporto validissimo alla retroguardia delle Fere per attenzione e dedizione alla causa Maestrelli 7 sontuosa la prova alla guida della retroguardia. Concede le briciole agli attaccanti ravennati Kerrigan 7 torna dal primo minuto ricoprendo l’intero binario destro. Poco incisivo e propositivo nel primo tempo. Cresce nel secondo mettendosi in evidenza con la volata ad inizio ripresa che impegna la difesa ospite. Il gol nel finale suggella un secondo tempo strepitoso Garetto 6,5 arretrato sulla linea mediana per schermare le giocate di Viola.🔗 Leggi su Ternitoday.it
