Paolo Tiralongo è stato condannato a 14 anni e un mese di carcere per aver tentato di uccidere Domenico Pennizzotto, dirigente comunale di Bologna. La vicenda risale al 2026, quando l’uomo lo colpì con un coltello al Baraccano. La sentenza arriva dopo un processo in cui Tiralongo è stato riconosciuto colpevole di aver aggredito il suo ex collega, con cui aveva un passato legato ai servizi sociali del quartiere Navile. La vicenda ha scosso la città, che ora attende eventual

Bologna, 12 febbraio 2026 – Quattordici anni e un mese: questa la pena per Paolo Tiralongo, 59 anni, condannato in primo grado per il tentato omicidio di Domenico Pennizzotto, 64enne dirigente comunale dell'ufficio reti e lavoro di comunità del quartiere Santo Stefano, e in passato responsabile dei servizi sociali del Navile, dove incontrò per la prima volta il suo aggressore, nel 2017. Il capo della Mobile Roberto Pititto La drammatica aggressione al bar del circolo del Baraccano. Il 59enne accoltellò Pennizzotto il 2 agosto del 2024, al bar del circolo del Baraccano. Il processo si è svolto davanti al collegio di giudici presieduto da Fabio Cosentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio al Baraccano, accoltellò dirigente comunale: ecco la condanna per Paolo Tiralongo

Approfondimenti su Baraccano Accoltellamento

L'agguato a Federico Vittorio Rapisarda, dirigente del ministero, è stato riqualificato come lesioni e rapina anziché tentato omicidio.

La Corte d'Appello di Napoli ha annullato la condanna di Concetta Esposito, 31 anni di Cervinara, per tentato omicidio e altri reati collegati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Baraccano Accoltellamento

Tentato omicidio in centro. Telecamere al setaccio. La vittima sarà ascoltataÈ uscito dalla Rianimazione e, quando sarà nelle condizioni di poterlo fare, sarà ascoltato dagli investigatori della Compagnia dei carabinieri Bologna Centro. Continuano senza sosta le indagini dei ... ilrestodelcarlino.it

Dopo due stagioni, Paolo Tiralongo ha deciso di interrompere il progetto lanciato nell'autunno del 2023 che aveva preso il nome di Team Bike Sicilia. - facebook.com facebook