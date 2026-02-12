Questa mattina il New York Times ha pubblicato un articolo in cui cerca di smontare alcune accuse contro Donald Trump, ma il colpo di scena arriva con il nome di Epstein. Mentre i media mainstream cercano di mettere in cattiva luce il tycoon, le indagini su Epstein sembrano invece mettere più in difficoltà i liberal. Il «Corsera» si concentra sulle polemiche, ma anche gli editorialisti si chiedono se sia il caso di schierarsi senza riserve. La situazione resta complicata e ancora tutta da chiarire.

Il «Corsera» spara sul tycoon. Se solo ascoltasse la voce onesta di un suo editorialista. Di solito non se ne occupano o se ne occupano distrattamente. Ma quando decidono di occuparsene, lo fanno con un tale livello di mistificazione da rendere tutto quasi dannoso. Fingere che lo scandalo Epstein non esista o sia soltanto un trastullo da complottisti non è più possibile nemmeno per i media mainstream assuefatti all’insabbiamento, soprattutto dopo le ultime notizie uscite, le rivelazioni sui nomi di alcuni compagni di perversioni di Esptein e le potenti scosse telluriche che scuotono Francia, Regno Unito e altre nazioni europee. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tentano di ribaltare la frittata su Trump ma Epstein affossa soprattutto i liberal

Approfondimenti su Trump Epstein

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Trump Says Epstein Files Are a Democrat Problem

Ultime notizie su Trump Epstein

Argomenti discussi: Marilyn Monroe, i proprietari della villa dell’attrice fanno causa al Comune di Los Angeles.

Catania: tentano un furto con spaccata in un supermercato, ma il suv si ribaltaQuattro malviventi sono riusciti a sfondare la vetrina nell'attività in via della Concordia e hanno provato a portare via la cassaforte ma non ci sono riusciti ... lasicilia.it

pura realtà. oggi invece tentano di ribaltare la storia legittimando il MSI (sul fascismo sono già, in parte, vincenti), ma nonostante questo ho sentito qualche collega allibito perché "non sono destra estrema/neofascisti", altri non leggono inglese = normalizzazio x.com

Torino, decine di ragazzi manifestano contro la polizia durante il sit in in difesa del centro sociale. Il video, in cui si vedono le proteste e i ragazzi che manomettono e tentano di ribaltare le camionette della polizia, ha provocato indignazione e sconcerto, tra l' - facebook.com facebook