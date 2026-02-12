Tensione sulle antenne Sarciara è salva Per ora A Vezzano si discute

La tensione si allenta a Sarciara, dove le antenne della telefonia sono state dichiarate fuori servizio. Durante un incontro pubblico a Vezzano, l’assessora Sabrina Flotta ha annunciato che al momento nessuna antenna è stata installata nella zona. La notizia mette fine a giorni di preoccupazioni tra i residenti, anche se resta da vedere se la situazione cambierà in futuro.

Nessuna antenna della telefonia a Sarciara: lo ha annunciato l’assessora Sabrina Flotta durante un incontro pubblico con la popolazione a palazzo civico a Vezzano. Almeno nell’immediato, nessun pilone della telefonia sarà piazzato in un terreno privato, interessato da una trattativa per realizzare un impianto. Flotta ha spiegato che la compagnia telefonica non è andata avanti nella procedura e, allo stato attuale, non ci sono altre manifestazioni di interesse relativamente a Sarciara anche se, in futuro, potrebbero essere presentate nuove istanze. "Al momento la zona è salva", hanno detto i cittadini riuniti del gruppo No5G che hanno organizzato l’incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La regione Toscana introduce una nuova tassa sulle antenne di telefonia.

