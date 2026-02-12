Telese i rappresentanti di classe si smarcano | Non abbiamo firmato quel comunicato

I rappresentanti di classe dell’Istituto Comprensivo di Telese Terme si smarcano dal comunicato diffuso nei giorni scorsi. In una nota, chiariscono di non aver mai firmato quel documento e respingono ogni coinvolgimento. La precisazione arriva dopo l’articolo pubblicato il 9 febbraio, che aveva sollevato polemiche sulla carenza di istituti scolastici nella zona. Ora, la scuola si difende e mette le mani avanti, lasciando intendere che non condivide quella versione dei fatti.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la pubblicazione dell'articolo del 9 febbraio dal titolo "A Telese c'è carenza di istituti scolastici, l'appello dei genitori: stop all'uso politico dei problemi", arriva una nota di precisazione da parte dei rappresentanti di classe dell'Istituto Comprensivo di Telese Terme, che prendono le distanze dal contenuto diffuso nei giorni scorsi. In una comunicazione ufficiale, fatta eccezione per alcune rappresentanti, la maggioranza dei rappresentanti di classe si dichiara estranea al comunicato richiamato nell'articolo e si dissocia con fermezza da quanto pubblicato.

