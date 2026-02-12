Tecnologia smartwatch contro la depressione | può prevedere ricadute con un mese d’anticipo

Gli esperti stanno studiando come gli smartwatch possano aiutare a prevenire le ricadute nella depressione. Monitorando vari segnali di salute, questi dispositivi potrebbero avvisare un mese prima di un possibile ritorno dei sintomi. Così, i medici avrebbero più tempo per intervenire e aiutare i pazienti a evitare una nuova crisi.

L’analisi combinata di alcune variabili di salute monitorate comunemente dagli smartwatch potrebbe prevedere con un mese d’anticipo le ricadute nelle persone che soffrono di depressione e consentire di mettere in atto interventi terapeutici precoci. Lo sostiene lo studio condotto da ricercatori della McMaster University di Hamilton, in Canada, pubblicato sulla rivista Jama Psychiatry. È noto che la comparsa di disturbi del sonno o la perdita di interesse per le attività che in genere danno piacere possano rappresentare campanelli di allarme per un aggravamento della depressione. Tuttavia, è difficile cogliere questi cambiamenti se non quando sono diventati severi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

