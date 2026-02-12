Tasca a Tursi per gli auguri | Il nostro interesse comune è non lasciare indietro nessuno

Questa mattina monsignor Marco Tasca ha fatto visita a Palazzo Tursi per gli auguri di inizio anno. L’arcivescovo ha ribadito che il suo obiettivo è aiutare tutti, senza lasciare indietro nessuno. La visita si è svolta in un clima sereno, con un messaggio di vicinanza e solidarietà per i cittadini di Genova.

Tradizionale visita augurale di inizio anno da parte dell'arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, a Palazzo Tursi. "Voglio ringraziare monsignor Marco Tasca per essere sempre vicino alla città, vicino a chi è più debole e ha più bisogno di essere visto. Insieme abbiamo condiviso momenti fondamentali su temi delicati come l'abitare, il cibo, il lavoro, e questo ci deve portare a riflettere sull'importanza della collaborazione tra istituzioni per far fronte alle necessità". Lo ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, che, giovedì mattina, 12 febbraio 2026, insieme al presidente del Consiglio comunale, Claudio Villa, ha ricevuto l'arcivescovo nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi.

