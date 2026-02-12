Tarquinia presenta a Milano la corsa a Capitale della Cultura 2028

Tarquinia presenta a Milano la sua candidatura a Capitale della Cultura 2028. Durante la Borsa Internazionale del Turismo, l’amministrazione ha svelato il dossier “La cultura è volo”, puntando a portare la città al centro dell’attenzione culturale italiana. La proposta è già sulla tavola della Regione Lazio, che sostiene l’iniziativa e punta a far volare il nome di Tarquinia nel panorama nazionale.

Tarquinia, 12 febbraio 2026 – Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, nell’ambito degli appuntamenti organizzati dalla Regione Lazio, è stata presentata la candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 202 8 con il dossier dal titolo “La cultura è volo”. L’evento ha rappresentato un momento di orgoglio per il territorio e un’importante occasione per creare contatti, sinergie e opportunità concrete di collaborazione con operatori, istituzioni e media nazionali e internazionali, presenti alla fiera. Capofila della candidatura è la Citt à di Tarquinia, lanciata dalla DMO Etruskey e condivisa dagli altri Comuni aderenti: Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella e Tolfa.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il 10 dicembre 2025, Tarquinia presenta ufficialmente il dossier di candidatura per diventare Capitale Italiana della Cultura 2028.

Il 18 novembre 2025, a Roma presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, è stato presentato ufficialmente il dossier di candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 2028, segnando un passo importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città.

