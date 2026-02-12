T-mobile nei guai per promesse fuorvianti sul wifi gratuito in volo

La T-mobile si trova sotto accusa per aver pubblicizzato un servizio di wifi gratuito in volo che, secondo le autorità, potrebbe aver ingannato i clienti. L’ente di controllo ha analizzato le affermazioni della compagnia e ha rilevato possibili promesse fuorvianti. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi ufficiali e decisioni sul da farsi.

l'analisi odierna sintetizza un intervento del National Advertising Division (NAD) riguardo alle affermazioni pubblicitarie di t-mobile sul wifi in volo. l'ente di vigilanza ha raccomandato di modificare o interrompere alcune dichiarazioni promozionali, evidenziando come il confronto con i costi sostenuti dai servizi verizon risulti poco chiaro. l'esito indica la necessità di una comunicazione più trasparente sullo stato della promozione e sulle condizioni di utilizzo. decisione nad sulla pubblicità di t?mobile in volo. la decisione del nad emerge in seguito a segnalazioni che contestavano la chiarezza delle affermazioni relative al Wi?Fi offerto durante i viaggi.

