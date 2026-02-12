Syria says it has taken control of al-Tanf base vacated by US troops

La Siria annuncia di aver preso il controllo della base militare di al-Tanf, lasciata dagli Stati Uniti. Il ministero della Difesa siriano conferma che le forze armate sono entrate nel sito, dopo che gli americani si sono ritirati. La mossa cambia gli equilibri nella regione, anche se ancora non sono chiare le ripercussioni sul campo.

Feb 12 (Reuters) - Syria’s Defence Ministry said on Thursday that Syrian army units had taken control of the al-Tanf military base vacated by U.S. troops, following coord. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Syria says it has taken control of al-Tanf base vacated by US troops Approfondimenti su Syria AlTanf Siria: forze Usa si ritirano dalla base di Al-Tanf Le forze statunitensi hanno lasciato la base di Al-Tanf in Siria e si sono ritirate in Giordania. Iraq takes full control of air base after US withdrawal, defence ministry says L'esercito iracheno ha assunto il controllo completo della base aerea di Ain al-Asad, dopo il ritiro delle forze statunitensi, secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Syria AlTanf Argomenti discussi: Siria: accordo con i curdi banco di prova per Damasco - ISPI; La lunga ombra dello Stato islamico in Siria e Iraq - ISPI; Bridging Cultures Through Advanced Research; Israel and the Syrian threat – analysis. Syria says it has taken control of al-Tanf base vacated by US troopsSyria's Defence Ministry said on Thursday that Syrian army units had taken control of the al-Tanf military base vacated by U.S. troops, following coordination between Syrian and U.S ... yahoo.com Syria seizes 75 hot-air balloons from Captagon smugglersInvestigators say gang equipped with cannon and mortar shells was preparing to transport drugs to Jordan ... msn.com Recent images from Aleppo are deeply alarming. The latest offensive by the Syrian Army to seize areas held by the Syrian Democratic Forces (SDF) by force – including a particularly vicious battle in the Ashrafieh and Sheikh Maqsoud districts of Aleppo, under - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.