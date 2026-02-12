Svolta Vlahovic lo hanno già detto a Spalletti | manca solo la firma

Dusan Vlahovic ha fatto sapere a Spalletti che è pronto a firmare. La trattativa tra il giocatore e la Juventus sembra arrivata a un passo, manca solo l’ultimo via libera. I tifosi aspettano con ansia di vedere la firma sul contratto e ufficializzare il trasferimento.

L’accordo tra Mediaset e l’Associazione Tennisti Professionisti per trasmettere in chiaro le ATP Finals sembra ormai cosa fatta.

Mercato Juventus, con Dusan Vlahovic non è finita: i possibili sviluppiL'esultanza del serbo, le parole di Ottolini: la fumata bianca è lontana ma non è impossibile che avvenga. msn.com

Spalletti, ecco l'attaccante per la Juve: novità Vlahovic alla ContinassaDusan Vlahovic comincia finalmente a vedere uno spiraglio dopo mesi complicati. Il lungo stop che lo ha tenuto lontano dal campo sta entrando in una fase più incoraggiante, anche se la strada verso il ... msn.com

