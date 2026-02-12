A Prato, si registra un cambiamento nel modo di intendere lo sport. Sempre più persone tra i 60 e gli 85 anni si avvicinano alla pratica, spinta anche dalla voglia di mantenersi attivi e di vivere meglio. La città si prepara a una svolta moderna, puntando su un valore che va oltre le competizioni: il benessere e l’inclusione.

Prato, 12 febbraio 2026 – “Io credo che il concetto di sport stia cambiando radicalmente al pari della società e che sia necessario andare oltre il concetto del cosiddetto «turismo sportivo»: accanto alle manifestazioni internazionali di livello assoluto, c’è richiesta in crescita per la pratica e l’attività sportiva nella fascia di praticanti che va dai 60 agli 85 anni. Lo sport è sempre più socialità e benessere: servono coraggio e lungimiranza da parte delle amministrazioni comunali”. Il presidente del comitato regionale della Fin, Roberto Bresci, ha così sintetizzato quelle che a suo avviso devono essere le linee-guida per lo sviluppo della pratica dello sport e dell’impiantistica sul territorio in vista dei prossimi anni, aprendo le porte anche ai privati (laddove interessati ad investire) e traendo eventualmente spunti da percorsi avviati in altri comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Svolta moderna più il coraggio”. Rilancio Sport, valore collettivo

Approfondimenti su Prato Sport

La moda Made in Italy affronta sfide importanti, tra crisi e opportunità di rilancio.

Bruno Fernandes svela i retroscena del suo rapporto con il Manchester United, evidenziando le difficoltà e le tensioni recenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Prato Sport

Argomenti discussi: Medicina di precisione e tumori cerebrali: una svolta per diagnosi e cura; Anestesia più sicura, un professionista Ausl tra i relatori di un evento internazionale; 503, la gran turismo più rara che ha cambiato il destino di BMW; Saldi invernali HexClad: risparmia fino al 44% su coltelli, padelle e set di pentole.

Terza edizione di Olivicoltura moderna: un confronto tra istituzioni, ricerca e aziende sulla filiera fotoRiflettori sui temi che oggi più preoccupano e motivano il mondo olivicolo: dalle difficoltà legate all’andamento climatico alla qualità della produzione, fino alla necessità di integrare innovazione ... lameziainforma.it

Inter, Marotta a tutto tondo: «San Siro? Sarà uno stadio molto moderno. Il mio miglior colpo di mercato…». Le paroleInter, Marotta a tutto tondo: «San Siro? Sarà uno stadio molto moderno. Il mio miglior colpo di mercato…». Le parole In un’ampia conversazione ai microfoni di DAZN per il vodcast Valori in Campo, il ... calcionews24.com

Alessandria Calcio, tra storia e rilancio: i grigi tornano protagonisti A cura di #francescolacquaniti #rcsport - facebook.com facebook

#Dybala resta a rischio, #Soulé cerca il gol del rilancio #ASRoma x.com