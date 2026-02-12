Il Real Madrid ha deciso di uscire ufficialmente dal progetto Superlega. La società spagnola ha annunciato che si tratta di una trattativa in corso con la Uefa, lasciando intendere che la loro scelta non rappresenta un abbandono definitivo, ma una fase di confronto tra le parti. La squadra era l’ultimo club rimasto nel progetto, che ora sembra ormai definitivamente insabbiato.

Il progetto Superlega, con l’uscita del Real Madrid — ultimo club rimasto — può essere ormai definito totalmente naufragato. Ne parla El Mundo. Superlega, la resa del Real Madrid spalanca le porte a un accordo. Si legge su El Mundo:.Nella sua battaglia giudiziaria contro la Uefa di Aleksander?eferin, Florentino e il Madrid hanno trovato questo mercoledì un accordo che, nel pieno della voragine bellica, suona in parte come una resa. Una bandiera bianca giudiziaria e mediatica, ottenuta dopo aver perso alleati e dopo nove mesi di conversazioni, pressioni e minacce, nella quale i blancos hanno deciso di mettere in pausa la loro richiesta di 4 miliardi di euro per danni e pregiudizi, condizionandola al fatto che «venga implementato un accordo definitivo», secondo il comunicato congiunto emesso ieri da Real Madrid, Uefa e Associazione dei Club (Efc). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Superlega, la resa del Real Madrid è in realtà una trattativa con la Uefa

Approfondimenti su Superlega RealMadrid

Il Real Madrid ha deciso di lasciare ufficialmente la Superlega.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Pure EuroLeague DRAMA in Athens | Panathinaikos vs Real Madrid | FINAL MINUTES

Ultime notizie su Superlega RealMadrid

Argomenti discussi: Il tramonto della Superlega: il Real Madrid firma la pace con la UEFA; Superlega, progetto al capolinea: il Barcellona si chiama fuori, il Real Madrid resta isolato; La Superlega è ufficialmente morta: anche il Real Madrid si è ritirato.

Superlega, accordo tra UEFA e Real Madrid: il progetto è definitivamente chiusoLa Superlega è ufficialmente un capitolo chiuso. Con un comunicato congiunto, UEFA, EFC (la nuova denominazione dell’associazione dei club. tuttomercatoweb.com

Superlega, anche il Real si ritira. Può essere la fine definitiva del progettoIl comunicato emesso dalla società di Florentino Perez fa intendere che qualcosa di clamoroso potrebbe succedere e sicuramente ci saranno cambiamenti significativi ... msn.com

#Superlega, la resa del #RealMadrid è in realtà una trattativa con la #Uefa El Mundo: rinuncia alla richiesta di 4 miliardi di euro di danni ma vuole che la Uefa sia molto più severa nel Fair Play Finanziario e che la #Champions venga trasmessa attraverso una facebook

Scatta il riscatto di #Jimenez e il #Milan incassa ... a metà con il Real Madrid. x.com