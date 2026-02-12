Superlega Ceferin chiude il capitolo | La verità è che eravamo tutti stanchi Il vero vincitore è uno solo

Il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, ha ufficialmente chiuso il capitolo Superlega. In un’intervista, ha detto che tutti erano stanchi di questa battaglia e che, alla fine, il vero vincitore è il calcio stesso. Ceferin ha infatti ribadito che l’esperienza ha mostrato quanto sia importante mantenere unito il mondo del calcio e che, nonostante le tensioni, il calcio è tornato più forte.

Superlega, Ceferin conferma la chiusura di un capitolo durato diverso tempo e per il presidente dell'UEFA il vero vincitore è il calcio. Bruxelles si trasforma nel cuore pulsante di una nuova era sportiva. Durante il 50° Congresso della Federcalcio europea, il presidente Aleksander Ceferin ha pronunciato parole che pesano come pietre miliari, mettendo ufficialmente fine a una guerra fredda che durava dal 2021. Il tema centrale, manco a dirlo, è stato il tramonto definitivo della Superlega, un progetto che ha rischiato di frantumare le fondamenta del calcio continentale ma che oggi appare come un ricordo lontano.

