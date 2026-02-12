Questa mattina a Cortina d’Ampezzo si tiene il supergigante femminile, una gara decisiva per le Olimpiadi. Brignone si presenta come una delle favorite, con l’obiettivo di conquistare un buon risultato e salire sul podio. La competizione si svolge sotto gli occhi di un pubblico appassionato, mentre le atlete si preparano a dare il massimo sulla pista, tra tensione e concentrazione.

Impegnativo e decisivo per la corsa olimpica, il superg femminile in programma a Cortina d’Ampezzo offre subito una cornice di alto livello: quattordici atlete azzurre al cancelletto, tra le quali spiccano la crescita tecnica e la determinazione delle componenti della squadra italiana. la manifestazione è prevista per le ore 11:30, con la Diretta Live pronta a partire intorno alle 11:00 per accompagnare ogni passaggio con aggiornamenti in tempo reale. La start list ufficiale comprende 43 atlete provenienti da 23 paesi, con una partecipazione che mette in luce un livello competitivo elevato e una varietà di stile tra le meno estreme e le più aggressive in pendenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - SuperG femminile Olimpiadi in diretta: Brignone punta al podio, Italia in gara

Approfondimenti su Cortina D Ampezzo

Alle ore 11 si apre il superG femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sofia Goggia si prende il secondo posto nel superG di Crans Montana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cortina D Ampezzo

Argomenti discussi: Pettorali di partenza della discesa femminile del 12 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; A che ora parte Goggia? E Brignone? La startlist del SuperG; A che ora lo sci alpino domani in tv, superG femminile Olimpiadi 2026: programma e streaming; Olimpiadi 2026, la diretta: slittino, Voetter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner d'oro nei doppi di slittino. Pattinaggio artistico, Guignard e Fabbi fuori dal podio. Hockey, Italia-Svezia 2-5.

Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario superG femminile, tv, streaming, pettorali di partenzaProsegue il programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi è il giorno del superG femminile e sull'Olympia delle Tofane l'Italia ... oasport.it

Startlist superG femminile Olimpiadi Cortina: orario, tv, streaming, pettorali delle italianeGiovedì 12 febbraio, a Cortina d'Ampezzo (Italia), si assegnerà un altro titolo dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in ... oasport.it

Prima il trionfo della coppia femminile composta da Andrea Voetter e Marion Oberhofer, poi il bis degli uomini con Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Gli sciatori arrancano: Franzoni chiude sesto nel SuperG, Paris ritirato. Domani ritocca alle pattinatrici F - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano-Cortina, gli azzurri in gara domani C’è il #SuperG femminile e lo short Track #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com